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3600 ek gösterge görüşmeleri | Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen ile bu hafta görüşecek

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Giriş: 14.02.2022 15:03
Memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili görüşmeler bu hafta başlıyor. Ayrıntılar Ankara’dan A Haber Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.
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