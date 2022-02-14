14 Şubat 2022, Pazartesi
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3600 ek gösterge görüşmeleri | Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen ile bu hafta görüşecek
Memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili görüşmeler bu hafta başlıyor. Ayrıntılar Ankara’dan A Haber Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.