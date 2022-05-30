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3600 ek gösterge çalışması tamam! Ek zam olacak mı? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 15:28
Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. Ayrıca milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz'da. Cuma günü enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam oranları netleşecek. Ekonominin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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3600 ek gösterge çalışması tamam
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