3600 Ek Gösterge artış oranları, kimleri ne şekilde etkileyecek?

Milyonlarca memurun beklediği "3600 ek gösterge" çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Memur ve Emekli maaşları ile ikramiyeler hangi oranda değişecek? Ayrıntıları İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.