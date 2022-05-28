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3600 Ek Gösterge artış oranları, kimleri ne şekilde etkileyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2022 17:12
Milyonlarca memurun beklediği "3600 ek gösterge" çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Memur ve Emekli maaşları ile ikramiyeler hangi oranda değişecek? Ayrıntıları İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
İşte 3600 Ek Gösterge artış oranları
İşte 3600 Ek Gösterge artış oranları
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