30 bin Influencer mercek altında! Vergi müfettişleri sahaya indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kamuoyunda kolay para kazanıldığı yönünde algıya yol açan sektörler ve kişilere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Öncelikse Influencerların kazançlarına verildi. 'Web kazıma' gibi yeni yöntemler kullanılarak analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla Influencer mercek altına alındı.

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