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30 bin influencer mercek altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 15:01
Güncelleme:05.04.2024 15:01
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kamuoyunda kolay para kazanıldığı yönünde algı bulunan sektörler ve kişilere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Öncelik 'influencer'ların kazançlarına verildi. 'Web kazıma' gibi yeni yöntemler kullanılarak analiz edilen veriler üzerinden otuz binden fazla influencer mercek altına alındı.
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30 bin influencer mercek altında
30 bin influencer mercek altında
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