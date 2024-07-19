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3 bin yıllık Marmara Mermeri

3 bin yıllık Marmara Mermeri

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 17:17
Balıkesir Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerler dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
3 bin yıllık Marmara Mermeri
3 bin yıllık Marmara Mermeri
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