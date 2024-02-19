19 Şubat 2024, Pazartesi
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3 bin lira ikramiyeden yeni emekli olanlar yararlanacak mı? Ödeme takvimi belli oldu | Kimler ikramiye alabilecek?
Yüzde 49,25'lik emekli zammı maaşlara yansıdı. Milyonların geliri 2024'te Temmuz zammı ile bir kez daha artacak. Temmuz zammı öncesi iki emekli ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyesi emekliler yılına özel yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. 3 bin lira ikramiyeden yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanacak. Ancak emekli ikramiyesi için bu tarihlere dikkat etmek gerekiyor.