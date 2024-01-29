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29 Ocak: Piyasalarda gün sonu! Borsada son durum ne?

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Giriş: 29.01.2024 18:53
Gün içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.502,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 değer kazanarak 8.471,70 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 971 bin liraya geriledi.
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