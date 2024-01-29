29 Ocak: Piyasalarda gün sonu! Borsada son durum ne?

Gün içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.502,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 değer kazanarak 8.471,70 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 971 bin liraya geriledi.

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