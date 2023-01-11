11 Ocak 2023, Çarşamba
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250 milyar liralık KGF paketi geliyor! Pakette kıdem tazminatı desteği ile 14 başlık var
Bugün İstanbul'da önemli bir toplantı var. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün 250 milyar liralık KGF paketinin ayrıntılarını açıklayacak. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkânı oluşturması sağlanacak. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor. Ayrıntıları A Para Ahmet Şimşek aktardı.