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250 bin sosyal konut projesi! Kim, nasıl başvuracak, taksit sayısı ne, ne kadar ödenecek?

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 15:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı dev proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek. Kim, nasıl başvuracak, taksit sayısı ne, ne kadar ödenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıfat Fırat konuğu olan KONUTDER Başkanı Altan Elmas değerlendirdi. Altan Elmas, “Hükümetimiz büyük bir çalışma yaparak 250 bin konut gibi devasa bir rakamla ihtiyacı giderme noktasında adım atmış oluyor. Özel sektör olarak asla yapamayacağımız bir nokta. Alt gelir grubundaki insanların konut ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Sosyal devlet olmak bunu gerektiriyor. 4 yıldır konut üretimi noktasında da sıkıntılar vardı. Konut fiyatlarının yükselmesinde bunun da etkisi oldu. Tahminlerime göre 250 bin konut 1,5 yıl içerisinde bitirilebilir. Bu inşaat sektörüne de hareket getirecek.” dedi.
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