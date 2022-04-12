12 Nisan 2022, Salı
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25 ay sonra bir ilk! Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen feribot seferleri yeniden başladı. Yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.