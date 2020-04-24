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24 Nisan Cuma günü bankalar açık mı? Piyasalar açık mı? İşte yanıtı
Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki 24 Nisan Cuma günü bankalar açık mı? Piyasalarda işlem yapılıyor mu? Bu sorunun yanıtı Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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