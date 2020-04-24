24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 24 Nisan Cuma günü bankalar açık mı? Piyasalar açık mı? İşte yanıtı

24 Nisan Cuma günü bankalar açık mı? Piyasalar açık mı? İşte yanıtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki 24 Nisan Cuma günü bankalar açık mı? Piyasalarda işlem yapılıyor mu? Bu sorunun yanıtı Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir Canlı yayında flaş tahmin...
"Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir" Canlı yayında flaş tahmin...
Bankalar açık mı?
Bankalar açık mı?
Altın için kritik açıklama 400 liraya...
Altın için kritik açıklama "400 liraya..."
Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız
Petrol fiyatları neden düştü?
Petrol fiyatları neden düştü?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Proje tamamlandı' deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Proje tamamlandı' deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim anlattı
Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim anlattı
Bakan Albayrak'tan Esnaf Destek Paketi paylaşımı
Bakan Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı
Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Son hali görüntülendi
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Son hali görüntülendi
Daha Fazla Video Göster