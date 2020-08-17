23 yıllık hayal gerçek oldu! Şırnak-Cizre karayolu açılışa hazır

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın alçak saldırılarla engellemeye çalıştığı, işçileri kaçırdığı, inşaatını koruyan güvenlik güçlerimizi şehit ettiği Şırnak-Cizre karayolu açılışa hazır hale geldi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan "23 yılda Şırnak-Cizre karayolu için nice bedeller ödedik ama hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi.

Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Cudi ve Gabar, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesiyle teröristlerden temizlendi. Hz. Nuh'un gemisinin oturduğu rivayet edilen Cudi Dağı, bölgenin inanç turizmine açılması ve refahının artırılması için altyapı yatırımları hızlandırıldı.

1997'de ihalesi yapılan, bu süreçte çok sayıda terör saldırısına uğrayan, uğruna şehitler verilen ve aradan geçen 23 yılın ardından ise ancak bugün tamamlanabilen Şırnak -Cizre karayolu, Cudi'nin bağrına nakış gibi işlendi.

Cizre ve Şırnak arasını bir saatten 20 dakikaya düşüren 35.7 km'lik otoyolun büyük bir bölümüne asfalt dökülürken, Cudi Dağı'nın bağrına inşa edilen 733 ve 805 metrelik iki tünel ile 360 metrelik viyadükte ise tüm çalışmalar tamamlandı. Yolun resmi açılışı önümüzdeki haftalarda yapılacak.



ŞEHİTLERİN İSMİ VERİLDİ

Tünellere, 2 Ekim 2017'de Şırnak-Cizre yeni karayolu inşaatının güvenliğini sağlarken saldırı sonucu şehit olan jandarma yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin isimleri verildi. Şehitlerin isimleri, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine yazılırken, üstlerine ise Türk bayrağı asıldı.

10 AYRI TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yol ilk etapta tek şeritli olarak planlanmış. Ancak AK Parti 2003'te "Yol medeniyettir" şiarıyla aldığı kararla projeyi duble yola çevirdi. PKK şantiye baskınları yaparak, iş makinalarını yakarak, çalışanları tehdit ederek yolun yapımını engelledi. 2010- 2017 arasında 10 ayrı saldırı düzenleyen PKK 6 işçimizi yaralarken, 3 işçimizi kaçırdı, 45 iş makinemizi yaktı. 2017'de yol yapım bölgesini korumakla görevli askerin üst bölgesine saldırdılar, iki şehit verdik. Şehitlerimizin canları pahasına korudukları o tünellerde inşallah adlarını ilelebet yaşatacağız.



885 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Karaismailoğlu, tüneller ve viyadük için 300 milyon lira olmak üzere toplamda Şırnak-Cizre karayoluna 885 milyon lira yatırım yapıldığına işaret ederek, "Bu yol Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesini Habur sınır kapısına bağlayan ana arter olduğundan bölge ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.

NİCE BEDELLER ÖDEDİK AMA VAZGEÇMEDİK

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise şehitlerin adının verildiği tünel girişinde konuştu: Bölge terörden dolayı 40 yıldır türlü sıkıntılar yaşadı. Şimdi ise yaraları sarma zamanı. Hendek terörü sırasında işgal girişimi ile karşı karşıya kalan kentimiz Başkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kaldırıldı. 17 yılda Şırnak'a 17 milyar lira yatırım yapıldı. 23 yılda Şırnak-Cizre karayolu için nice bedeller ödedik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkış için iki yol yapım çalışması var. 8 ay önce Cudi'nin zirvesine Silopi ve Şırnak tarafından yol projesi başlattık. Yolun yarısındayken teröristler 4 işçimizi şehit etti. Zirveye bir iki ay içerisinde inşallah çıkacağız. Seneye Cudi'de bir festival yapacağız. Cudi'yi ışıklarla bir gerdanlık gibi aydınlatılacağız. (Sabah)