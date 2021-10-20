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Videolar Ekonomi Videoları 21 Ekim 2021 Merkez Bankası PPK faiz kararı | Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Merkez Bankası PPK faiz kararı ne olacak?

21 Ekim 2021 Merkez Bankası PPK faiz kararı | Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Merkez Bankası PPK faiz kararı ne olacak?

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Giriş: 20.10.2021 15:48
Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı? 21 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Döviz kurunu ve faiz oranlarını etkileyecek faiz kararı, 21 Ekim günü saat 14:00'te açıklanacak. Kararının açıklanmasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor. En çok merak edilen soru ise faiz düşecek mi artacak mı oldu. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?.
21 Ekim 2021 Merkez Bankası PPK faiz kararı
21 Ekim 2021 Merkez Bankası PPK faiz kararı
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