2025’te emekli olan daha az maaş mı alacak? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

Emeklilikte hak kaybının önüne geçmek için bazı formüller konuşuluyor. Ne zaman emekli olunmalı? Emeklilikte hak kaybının önüne geçmek için ne yapılmalı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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