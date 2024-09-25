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2025’te emekli olan daha az maaş mı alacak? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

2025’te emekli olan daha az maaş mı alacak? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 13:57
Emeklilikte hak kaybının önüne geçmek için bazı formüller konuşuluyor. Ne zaman emekli olunmalı? Emeklilikte hak kaybının önüne geçmek için ne yapılmalı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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