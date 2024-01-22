22 Ocak 2024, Pazartesi
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2024'te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam Cuma'ya kadar hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek
Emeklilere ek zam Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak. Merak edilen tüm detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.