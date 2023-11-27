27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2024 yılı asgari ücret rakamı belli oluyor

2024 yılı asgari ücret rakamı belli oluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2023 14:32
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret rakamı için  geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. Dört toplantının sonunda yeni asgari ücret rakamı belli olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2024 yılı asgari ücret rakamı belli oluyor
2024 yılı asgari ücret rakamı belli oluyor
GSS borçları silinecek! 80 maddelik torba...
GSS borçları silinecek! 80 maddelik torba...
5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliye müjde!
Milyonlarca emekliye müjde!
Altında artış devam edecek mi?
Altında artış devam edecek mi?
Yerini Arda Turan mı söyledi? Terim sessizliğini...
Yerini Arda Turan mı söyledi? Terim sessizliğini...
Hayvancılık destekleri artırıldı!
Hayvancılık destekleri artırıldı!
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Hükümetten 21 yılda 3 bin 844 köprü
Fahiş kira balonu nasıl engellenecek?
Fahiş kira balonu nasıl engellenecek?
2 yılda 100 kuyu açılacak
2 yılda 100 kuyu açılacak
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı?
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı?
Daha Fazla Video Göster