2024 yılı asgari ücret rakamı belli oluyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. Dört toplantının sonunda yeni asgari ücret rakamı belli olacak.

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