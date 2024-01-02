2024 kazanç takvimi! Emekliler-memurlar ve çalışanlar ne yaşayacak?

Yeni yılın gelmesiyle beraber kazanç takvimi de merak ediliyor. Kim ne zaman ne alacak? Maaşlar ne olacak? Çalışanlar zamlı maaşları ne zaman hesapta görecek? Emekli maaşları ne olacak? Yeni yılın fotoğrafını A Haber canlı yayınında Faruk Erdem çekti.

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