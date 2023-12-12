12 Aralık 2023, Salı
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2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyon bu hafta ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim 2024 asgari ücret zammına yönelik canlı yayında rakam verdi. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...