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Videolar Ekonomi Videoları 2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı

2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı

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Giriş: 18.12.2023 23:33
Bu hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekora daha imza atar mı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın için kritik tarih ne? Altın, borsa, konut, toprak… Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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