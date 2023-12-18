19 Aralık 2023, Salı
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2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı
Bu hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekora daha imza atar mı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın için kritik tarih ne? Altın, borsa, konut, toprak… Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.