2024-2025 memur zammı toplu sözleşme ne zaman olacak? Zamlı memur maaşlarına dair merak edilenler

“2024-2025 memur zammı toplu sözleşme ne zaman olacak?” Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak ‘enflasyon farkı’ zamları netleşti. Şimdi ise memurlar heyecan içerisinde maaşlarına önümüzdeki yıllarda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki 2024-2025 memur maaşı zammı toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Detaylar haberimizin devamında.