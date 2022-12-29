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2023’te hangi düzenlemeler olacak?

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Giriş: 29.12.2022 12:18
Yeni yılda hangi düzenlemeler olacak? EYT düzenlemesi Meclis'in gündemine gelecek. E-ticarete ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girecek. Eğlence vergisi sıfırlanacak. İşte detaylar...
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