2023 yılında rekor ihracat

2023 ihracat rakamları açıklandı. Yüzde 0,6 oranında artışla ihracat 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. Tekirdağ'da 12,5 milyar dolarla 5'inci sırada yer aldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.