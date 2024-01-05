05 Ocak 2024, Cuma
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2023 yılında rekor ihracat
2023 ihracat rakamları açıklandı. Yüzde 0,6 oranında artışla ihracat 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. Tekirdağ'da 12,5 milyar dolarla 5'inci sırada yer aldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.