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2023 yılında rekor ihracat

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Giriş: 05.01.2024 14:52
2023 ihracat rakamları açıklandı. Yüzde 0,6 oranında artışla ihracat 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. Tekirdağ'da 12,5 milyar dolarla 5'inci sırada yer aldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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