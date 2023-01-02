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2023 Türkiye'nin enerji yılı olacak

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 12:46
Türkiye'de 2023, doğal gazdan petrole birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle "enerjinin yılı" olacak. Peki hangi projeler hayata geçirilecek? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
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