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2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

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Giriş: 09.06.2023 21:52
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücrette beklediği rakamı oran ve rakam vererek duyurdu. Erdem, en son olarak bu rakamlara Başkan Erdoğan'ın bir dokunuş yapacağını bildirdi. İşte 2023 Temmuz ayı yeni asgari ücrette beklenen rakam…
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