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2023 asgari ücreti NE KADAR olacak? Asgari ücrette 4 senaryo! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 11:28
Milyonlarca çalışan yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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