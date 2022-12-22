2023 ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu… İşte açıklamalar

Son dakika 2023 asgari ücreti belli oldu… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen 2023 asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN