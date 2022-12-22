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2023 ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu… İşte açıklamalar

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 12:51
Son dakika 2023 asgari ücreti belli oldu… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen 2023 asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de açıklamalarda bulundu.
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Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu
Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücret zammı...
2023 asgari ücret zammı...
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Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
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