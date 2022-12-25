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2022'de Almanların tercihi "Türkiye"

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2022 18:31
Almanların tatil tercihi 2022'de de Türkiye oldu. Almanya'dan yılın ilk 11 ayında 5 milyon 481 bin 385 ziyaretçi Türkiye’ye geldi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
2022’de Almanların tercihi Türkiye
2022'de Almanların tercihi "Türkiye"
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