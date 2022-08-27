27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2022’de 1,9 milyon tarım sigortası yapıldı

2022’de 1,9 milyon tarım sigortası yapıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2022 11:10
Türkiye'de 2005'te çıkarılan tarım sigortaları kanunu ile üreticiler doğal afetler karşı korumaya alındı. Kuruluşundan bu yana TARSİM'de 19 milyon 416 bin 599 poliçe kesildi, 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. İşte rakamlarla TARSİM'in faydası.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2022’de 1,9 milyon tarım sigortası yapıldı
2022’de 1,9 milyon tarım sigortası yapıldı
Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!
Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!
ABD’den iş dünyasına yaptırım tehdidi
ABD'den iş dünyasına yaptırım tehdidi
Alım fırsatı için rakam verdi
Alım fırsatı için rakam verdi
Ünlü iktisatçı faiz artırımlarını eleştiriyor
Ünlü iktisatçı faiz artırımlarını eleştiriyor
Vatandaşın borcu siliniyor
Vatandaşın borcu siliniyor
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Tarım Kredi’de ette indirim başladı
Tarım Kredi'de ette indirim başladı
Kapatılan petrol kuyusunda arama
Kapatılan petrol kuyusunda arama
Aylık taksitler ne olacak?
Aylık taksitler ne olacak?
Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş!
Emekliye Ocak'ta 5.616 TL maaş!
İcralık borçlara devlet desteği
İcralık borçlara devlet desteği
Daha Fazla Video Göster