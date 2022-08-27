27 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2022’de 1,9 milyon tarım sigortası yapıldı
Türkiye'de 2005'te çıkarılan tarım sigortaları kanunu ile üreticiler doğal afetler karşı korumaya alındı. Kuruluşundan bu yana TARSİM'de 19 milyon 416 bin 599 poliçe kesildi, 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. İşte rakamlarla TARSİM'in faydası.