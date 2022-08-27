2022’de 1,9 milyon tarım sigortası yapıldı

Türkiye'de 2005'te çıkarılan tarım sigortaları kanunu ile üreticiler doğal afetler karşı korumaya alındı. Kuruluşundan bu yana TARSİM'de 19 milyon 416 bin 599 poliçe kesildi, 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. İşte rakamlarla TARSİM'in faydası.

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