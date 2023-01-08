2022 yılı çalışma hayatında reform yılı oldu! EYT sorunu nasıl tarihe karıştı?

2022 yılında dünya, küresel ölçekte yaşanan savaş ,ekonomik kriz ve göç sorunuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Türkiye ise ekonomik ve sosyal risklere karşı milletini koruyacak tedbirleri devreye soktu. Özellikle çalışma hayatında çok sayıda reform hayata geçirildi. Detaylar Araştırma Planlama Servisinin hazırladığı analiz haberimizde...

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