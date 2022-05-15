2022 temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2022 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye büyük zam geliyor! 2022 Temmuz emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu!

Açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen oranlar sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Buna göre; memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı ise yüzde 38 (38,5-7,5+7) olarak hesaplandı. beklentilere göre 38,5'luk 6 aylık enflasyon gerçekleşirse; en düşük maaş memurlarda 6429 TL'den 8872 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 TL'den 5918 TL'ye, esnafta 2948 TL'den 4083 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3292 TL'den 4559 TL'ye çıkacak.