24 Nisan 2022, Pazar
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2022 Nisan ikinci el otomobil piyasası ve kiralama fiyatları ne durumda?
Yaz ayının gelmesi ile birlikte araç kiralama firmalarında da tatil yoğunluğu başladı. Peki, ikinci el otomobil piyasası ve kiralama fiyatları ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.