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2022 Nisan ikinci el otomobil piyasası ve kiralama fiyatları ne durumda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2022 18:55
Yaz ayının gelmesi ile birlikte araç kiralama firmalarında da tatil yoğunluğu başladı. Peki, ikinci el otomobil piyasası ve kiralama fiyatları ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İşte 2022 Nisan ikinci el otomobil piyasası
İşte 2022 Nisan ikinci el otomobil piyasası
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