04 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2022 Memur ve memur emekli zammı belli oldu! Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar? Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2022 yılı zam oranları belli oldu. Yılın ilk Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan maaşlarla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. Peki memur ve emekli maaşlarına ek zam geldi mi? Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu? 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.