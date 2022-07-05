2022 Kıdem Tazminatı tavan ücreti yükseldi! Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı 2022... (Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır)

Asgari ücrete gelen ara zam sonrası Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile Kıdem Tazminatı'nın tavan ücreti yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı tavanı 2022 bilgileri.