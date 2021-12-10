10 Aralık 2021, Cuma
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2018'deki kur saldırısı nasıl yapıldı? Dolar nasıl tırmanışa geçti? CIA – İsrail bağlantılı Jeffrey Epstein ve Steve Bannon kim?
2018 yılında doları bir ayda 4,79 liradan 7,21 liraya yükselten kur manipülasyonuyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. ABD'de yayınlanan Rolling Stone dergisindeki habere göre adı açıklanmayan bir kişi, Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a "Neden Jeffrey Epstein'in malikanesine gittiğini" sordu. Bannon ise, "Türk parasını gördünüz mü?" dedi. Dergiye göre iki isim manipülasyonu birlikte yaptı.