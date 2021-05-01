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200 milyar TL'lik dev destek! Emekliden esnafa çalışandan işverene...

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Giriş: 01.05.2021 11:33
Güncelleme:01.05.2021 11:34
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren 17 gün tam kapanmaya geçti. Hükümet, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkanları seferber etti. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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