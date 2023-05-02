20 yılda çalışma hayatında 20 devrim

Çalışma hayatında 20 yılda neler yapıldı? Konut edindirme yardımı, emekliye intibak düzenlemesi, Genel Sağlık Sigortası uygulaması, annelere üç çocuk borçlanma imkanı, 1 milyondan fazla taşerona devlette kadro ve dahası... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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