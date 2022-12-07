07 Aralık 2022, Çarşamba
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20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketler savunma veriyor
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar yönetmelik değişikliği yapıldı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Diğer yandan Rekabet Kurulu toplantısında bugün 2. gün... Market işletme sahipleri kurula savunma vermeye devam edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.