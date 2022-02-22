2 sene önce başladı: Tek başına üretip dünyaya satıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden ilkokul mezunu 40 yaşındaki elektronik eşya tamircisi Ömer Argın kendi ürettiği dedektörleri dünyaya satıyor. Tek başına haftada 25 tane dedektör üretimi yapan Argın, Almanya, Romanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkelere 2 ayda bir 60 tane dedektör satışı yapıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden elektronik eşya tamircisi Ömer Argın bir arkadaşının önerisi üzerine başladığı dedektör üretiminde dünyaya açıldı. Kendi başına haftada 20-25 adet dedektör üreten genç adam 2 ayda bir pek çok ülkeye 60'a yakın dedektör satıyor.

HAFTADA 25 TANE ÜRETİYOR

İş yerinde tek başına çalışan Ömer Argın haftada 20-25 adet üretim yapabiliyor. Yurt dışı satışlarını Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya gerçekleştiren genç adam yurt içinde de hayvan besiciliği yapanlar, veterinerle ve sahillerde altın, küpe, yüzük ve demir para gibi kıymetli eşyaları arayanlara satışını gerçekleştiriyor.

İLKOKUL MEZUNU

Alaşehirli ilkokul mezunu Ömer Argın, ilkokuldan sonra başladığı elektronik eşya tamirciliği çıraklığı sonunda Çıraklık Eğitim Merkezi kurslarına katılarak, ustalık belgesi aldı. Askerlik dönüşü kendi açtığı iş yerinde elektronik eşya tamirciliğine başlayan Argın, yaklaşık iki yıldır, dedektör üretmeye başladı. Yurt dışında çalışan bir arkadaşının önerisiyle, yurt dışına örnek dedektörler gönderen Argın, dedektörlerin beğenilmesi üzerine arkadaşının desteğiyle yurt dışına ihracata başladı.

DÜNYAYA SATIYOR

İki ayda bir yurt dışına ortalama 50-60 adet dedektör gönderen Ömer Argın, iş yerinde tek başına imalatını yaptığı dedektörleri çalışır duruma getirdikten sonra , araziye giderek, test ediyor. Arazide toprak altına veya taş altına bıraktığı bir cismi dedektörle tarayarak, algılamasını kontrol ettikten sonra kullanılabilir olduğunu gönderdikten sonra satışını gerçekleştiriyor.

"ARKADAŞIMIN TAVSİYELERİ ÜZERİNE BAŞLADIM"

İlkokul mezunu olan 40 yaşındaki evli 2 çocuk babası Ömer Argın, "Elektronik eşya tamirciliği yapıyordum, yurt dışında çalışan bir arkadaşımın tavsiyeleri ile dedektör üretimine başladım. Şimdi de yine yurt dışında çalışan arkadaşlarımın sayesinde, firmalarla tanıştım, ihracata başladım" diye konuştu.

Dedektörleri nasıl hazırladığını anlatan Argın şunları söyledi: "İlk başta bilgisayarda dedektörün yazılımını yapıyoruz. Aldığımız çıktıya göre, kartını yapıyoruz, malzemeleri döşüyoruz. Başlık bobinini hazırlıyoruz. Sonra montajı yapıyoruz. Dedektörümüzü son haline getirdikten sonra arazide denemesini yapıyoruz. Kontrollerden sonra yurt içi ve yurt dışına sevk ediyoruz. Profil kısmını kendi tasarımıma göre özel yaptırıyorum, kalan tüm imalatı kendim yapıyorum. Haftada 20 – 25 tane imalat yapabiliyorum. Yurt dışında bulunan firmalarla bağlantı yapıyoruz. Oradan satış yapılıyor. Yurt dışı ihracatımızı Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya yapıyoruz. Yurt içinde de büyük baş hayvan besicileri samanın içinde çivi, tel ve herhangi bir cisim var mı diye, veterinerler hayvanın karnında çivi ve tel gibi cisimler var mı diye bakıyorlar, birde plajlarda düşürülen altın, küpe, yüzük, demir para gibi cisimleri aramak için alanlar var, onlara satıyoruz."