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2. el otomobilde fiyatlar düşüyor

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Giriş: 09.09.2023 15:51
Ticaret Bakanlığı tarafından alınan son tedbirler ile otomobil piyasasında fiyatlar düştü. A Haber muhabiri Damla Karasu ve konuğu Göksel Erkoyuncu detayları aktardı.
2. el otomobilde fiyatlar düşüyor
2. el otomobilde fiyatlar düşüyor
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