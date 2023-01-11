11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2. el konutta yeni kampanya müjdesi! Bakan Nebati: bankalarla görüştük, çalışma yapılıyor

2. el konutta yeni kampanya müjdesi! Bakan Nebati: bankalarla görüştük, çalışma yapılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2023 13:29
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni evim konut kampanyasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fiyat artışlarını önlemek için gerekli tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Nebati, 2. elde de yeni bir çalışma yapıldığını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Lisanlı Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Muammer Çubukçu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2. el konutta yeni çalışma!
2. el konutta yeni çalışma!
EYT’de işverene kıdem tazminatı desteği
EYT'de işverene kıdem tazminatı desteği
Su ararken öyle bir şey buldu ki...
Su ararken öyle bir şey buldu ki...
İlave ikramiye! Ne zaman yatırılacak?
İlave ikramiye! Ne zaman yatırılacak?
İngiltere’nin eski Bakanı Hancock, İstanbul’da
İngiltere'nin eski Bakanı Hancock, İstanbul'da
Adana’da TOKİ kura çekimi!
Adana'da TOKİ kura çekimi!
İşte EYT’lilere adım adım emeklilik yolu...
İşte EYT'lilere adım adım emeklilik yolu...
Fiyat sabitleme yayılıyor! Beyaz eşya...
Fiyat sabitleme yayılıyor! Beyaz eşya...
Konut fırsatçısına ceza yolda!
Konut fırsatçısına ceza yolda!
İkinci el konutta kampanya olacak mı?
İkinci el konutta kampanya olacak mı?
Manavgat’taki İbrahim Deniz’in hikayesi
Manavgat'taki İbrahim Deniz'in hikayesi
Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı
Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı
Daha Fazla Video Göster