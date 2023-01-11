2. el konutta yeni kampanya müjdesi! Bakan Nebati: bankalarla görüştük, çalışma yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni evim konut kampanyasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fiyat artışlarını önlemek için gerekli tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Nebati, 2. elde de yeni bir çalışma yapıldığını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Lisanlı Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Muammer Çubukçu değerlendirdi.

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