1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım | Ulaştıma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü yürüyerek geçti

1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tamamlandı. Köprünün açılışına günler kala Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü yürüyerek geçti. A Haber muhabiri Vedat Zere canlı yayında açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, ‘’ Bütün dünyanın hizmetine sunacağımız bu projenin Çanakkale’de olması da ayrı bir gurur vesilesi. Bu ulaştırma projeleri lojistik ve ulaştırma açısından çok kıymetli. Vatandaşlarınız yolculuklarını kolaylaştırma açısında zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf açısından çok faydalı bir proje oldu. Böyle büyük bir projenin gururunu da yaşıyoruz. İnşallah Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kıymetli projeyi halkın hizmetine açacağız.’’ dedi.