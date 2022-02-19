19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım | Ulaştıma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü yürüyerek geçti

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım | Ulaştıma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü yürüyerek geçti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2022 15:44
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tamamlandı. Köprünün açılışına günler kala Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü yürüyerek geçti. A Haber muhabiri Vedat Zere canlı yayında açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, ‘’ Bütün dünyanın hizmetine sunacağımız bu projenin Çanakkale’de olması da ayrı bir gurur vesilesi. Bu ulaştırma projeleri lojistik ve ulaştırma açısından çok kıymetli. Vatandaşlarınız yolculuklarını kolaylaştırma açısında zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf açısından çok faydalı bir proje oldu. Böyle büyük bir projenin gururunu da yaşıyoruz. İnşallah Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kıymetli projeyi halkın hizmetine açacağız.’’ dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım
Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne?
Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne?
Market ve pazar arasında dev fiyat farkı!
Market ve pazar arasında dev fiyat farkı!
Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro
Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro
O kanun sil baştan! Yeni dönem...
O kanun sil baştan! Yeni dönem...
İndirim hangi işletmeleri kapsıyor?
İndirim hangi işletmeleri kapsıyor?
Etikete nasıl yansıyor?
Etikete nasıl yansıyor?
CHP neden fırsatçılara kalkan oluyor?
CHP neden fırsatçılara kalkan oluyor?
Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?
İspat sorumluluğu satıcıda
İspat sorumluluğu satıcıda
Elektrik ve doğal gazda indirim ve destekler
Elektrik ve doğal gazda indirim ve destekler
Pazarda fiyatlar düştü mü?
Pazarda fiyatlar düştü mü?
Daha Fazla Video Göster