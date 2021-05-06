1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajında sona yaklaşıldı. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 220'ncisi bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarından 42'ncisi de Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Ana halatların bu ay sonuna kadar tamamlanarak, tabliye bloklarının montajına başlanacağı öğrenildi.