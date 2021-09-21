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1915 Çanakkale Köprüsü için büyük gün!

DHA
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Giriş: 21.09.2021 10:00
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 81 tabliye blokunun montajı tamamlandı. Avrupa ve Asya yakalarındaki 318 metre yüksekliğe sahip kulelerin ayaklarında, birbirine kaynatılmış bekleyen toplam 6 tabliyenin montajıyla araç geçiş yolu tamamlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bugün basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda yürüyerek, Asya yakasından Avrupa yakasına geçecek.
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