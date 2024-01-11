1.8 milyon EYT'liye daha maaş geliyor! Kimler yararlanacak?

2023'te yaklaşık 2 milyon EYT'li emekli olurken, 25 yıllık süre bu yıl herkes için dolacak. 1.8 milyon kişi aylığa kavuşacak. Öte yandan Ocak ayı itibariyle koşulları yerine getirenler için ikinci tur başvuruları da başladı.

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