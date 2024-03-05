05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 17 ilde DEAŞ'lı teröristler için düğmeye basıldı! 51 şüpheli yakalandı

17 ilde DEAŞ'lı teröristler için düğmeye basıldı! 51 şüpheli yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 10:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı olarak DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı.
17 ilde DEAŞ’lı teröristler için düğmeye basıldı!
17 ilde DEAŞ'lı teröristler için düğmeye basıldı!
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Fitch Türkiye’nin kredi raporunu açıklayacak
Fitch Türkiye'nin kredi raporunu açıklayacak
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu?
Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu?
Bakan Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?
Bakan Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
8. Yargı Paketi yasalaştı!
8. Yargı Paketi yasalaştı!
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Altında rekor! Flaş yıl sonu tahmini...
Altında rekor! Flaş yıl sonu tahmini...
2024 yılında kaç kamu personeli alınacak?
2024 yılında kaç kamu personeli alınacak?
Yunan-Rum-İsrail projesine destek yok
Yunan-Rum-İsrail projesine destek yok
Daha Fazla Video Göster