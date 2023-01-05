15 soruda ORTA GELİRLİYE KONUT projesi! Hangi illeri kapsayacak? Ödeme planı nasıl olacak?

Yeni evim kampanyası ile ilgili merak edilen pek çok soru var. Projede yaş sınırı var mı? Konutu olan başvuru yapabilecek mi? Evler satılabilecek mi? Mirastan evi olan yaralanacak mı? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

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