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15 soruda ORTA GELİRLİYE KONUT projesi! Hangi illeri kapsayacak? Ödeme planı nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 13:50
Yeni evim kampanyası ile ilgili merak edilen pek çok soru var. Projede yaş sınırı var mı? Konutu olan başvuru yapabilecek mi? Evler satılabilecek mi? Mirastan evi olan yaralanacak mı? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...
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15 soruda konut projesi
15 soruda konut projesi
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