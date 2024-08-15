15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü

Türkiye'de son yıllarda en büyük sorunlardan biri tarladan sofraya gelen meyve ve sebze fiyatlarında büyük fiyat farkı oldu. Bazı ürünlerin fiyatı üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatını 5'e katlarken, vatandaş bu duruma isyan ediyor. 15 aracıdan oluşan sistemdeki kişiler vatandaş üzerinden büyük vurgun yapıyor. İşte çengelcisinden depocusuna, tüccarından komisyoncusuna aracı silsilesi...

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