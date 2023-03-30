%15-%20-%25... Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? İşte tablo ve olası rakamlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı müjdesini verdi. Zam miktarı ne kadar olacak? Hangi seçenekler konuşuluyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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