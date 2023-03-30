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%15-%20-%25... Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? İşte tablo ve olası rakamlar

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 13:47
Güncelleme:30.03.2023 13:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı müjdesini verdi. Zam miktarı ne kadar olacak? Hangi seçenekler konuşuluyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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