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149 milyar liralık torba yasa! En düşük emekli maaşı teklifi komisyondan geçti

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Giriş: 28.03.2023 09:25
En düşük emekli maaşının 7 bin 500, emekli ikramiyesinin ise 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile geçici işçiler de kadroya alınıyor.

149 MİLYAR LİRALIK TORBA

Taban maaş artışı: 85 milyar lira (2023)

120,8 milyar TL( yıllık)

İkramiye artışı: 24.9 milyar TL

İkramiye alacak emekli sayısı: 15.6 milyon

Ramazan ikramiye ödemesi : 31.2 milyar TL

Toplam ikramiye ödemesi: 62,4 milyar TL

Geçici işçilere ödenecek fark: 1.2 milyar TL

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