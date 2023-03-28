28 Mart 2023, Salı
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149 milyar liralık torba yasa! En düşük emekli maaşı teklifi komisyondan geçti
En düşük emekli maaşının 7 bin 500, emekli ikramiyesinin ise 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile geçici işçiler de kadroya alınıyor.
149 MİLYAR LİRALIK TORBA
Taban maaş artışı: 85 milyar lira (2023)
120,8 milyar TL( yıllık)
İkramiye artışı: 24.9 milyar TL
İkramiye alacak emekli sayısı: 15.6 milyon
Ramazan ikramiye ödemesi : 31.2 milyar TL
Toplam ikramiye ödemesi: 62,4 milyar TL
Geçici işçilere ödenecek fark: 1.2 milyar TL